В Беларуси начались учения с участием российских военных

В Беларуси в воскресенье 31 августа начались учения стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности. В маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Всего проводятся несколько учений - по сообщению государственного агентства БЕЛТА, это совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025". Торжественная церемония открытия маневров прошла в Витебске.

Как пишет РИА "Новости", в учениях будут задействованы 450 единиц вооружения и техники, включая 9 самолетов и вертолетов, а также свыше 70 беспилотников разного типа.

Учения были перенесены вглубь территории страны, как утверждают в Минске, по личному распоряжению авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. "Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях", - заявил начальник белорусского Генштаба генерал-майора Павел Муравейко. На его высказывания обратила внимание Deutsche Welle. Ряд СМИ, аналитиков и политиков, в особенности в странах Балтии, ранее выражали опасения в связи с проведением учений с участием российских военных, указывая на то, что учения на территории Беларуси предшествовали вторжению в Украину в 2022 году.

Учения ОДКБ завершатся 6 сентября. С 12 по 16 сентября в Беларуси запланированы совместные российско-белорусские маневры "Запад-2025". По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия, без проведения непосредственно ядерных испытаний.

На территории Беларуси после российского вторжения в Украину, как подтвердили Москва и Минск, было размещено российское тактическое ядерное оружие.