В Беларуси не разрешили убивать бездомных животных

В Беларуси появился закон "Об ответственном обращении с животными". В нём нет нормы об убийстве безнадзорных животных, а "домашние животные" названы компаньонами.

Закон признаёт, что животные способны испытывать чувства, эмоции и физические страдания, закрепляет ответственность за жизнь и здоровье животного за его опекуном, а также защищает животных от жестокого обращения и избавления.

Для собак, кошек и прочих животных, которых в России называют "домашними", белорусские законодатели ввели обозначение "компаньоны". Зоозащитники уже несколько лет продвигают именно это определение, так как оно не содержит в себе значения имущества.

Согласно закону, компаньонов запрещено держать в плохих условиях, отпускать на самовыгул, оставлять без присмотра, убивать и выбрасывать на улицу. В случае несоблюдения правил животное могут временно забрать. Также с животными нельзя приходить в магазины, школы и больницы – но можно с разрешения хозяина объекта. Питомники обязали чипировать животных, для опекунов это пока сделали рекомендацией.

Безнадзорных животных будут отлавливать, осматривать и помещать во временные места содержания, а потом – в приюты. Их руководители обязаны искать животным опекунов. В России Госдума разрешила региональным властям убивать бездомных животных. Таким правом воспользовались уже девять регионов.

В ходе обсуждений белорусский закон критиковали, в частности, за отсутствие запрета на использование животных в цирках, контактных зоопарках и лабораториях, ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, госпомощи зоозащитникам. Основные положения закона вступят в силу 1 января 2025 года.