В Оренбургской области бездомных собак будут убивать "без зрителей"

В Оренбургской области разрешили убивать бездомных собак. Их будут "гуманно умерщвлять", а потом "утилизировать в крематориях". Об этом заявил замглавы Заксобрания региона Александр Куниловский.

По словам Куниловского, бездомных собак, которых не заберут приюты или опекун, убьют медицинским способом.

"Процесс будет максимально этически выдержанным, чтобы это не повлияло ни на психологию детей, ни на психологию жителей. Отлов будет гуманный, никто стрелять не будет, никто травить на улицах не будет. Это будут пункты передержки на промышленных окраинах города, где нет зрителей", – рассказал о планах убийства Куниловский.

Закон, разрешающий убивать бездомных животных, приняли в Оренбургской области 27 марта. Из 46 депутатов 45 проголосовали "за" и один воздержался.

Согласно закону, пойманных собак будут отвозить в "специальные пункты" (строить их не будут, а приспособят уже существующие помещения). Фото и приметы каждого животного разместят в интернете. Если через 22 дня собаку никто не заберёт, её убьют. Куниловский считает, что "новая процедура будет стоить гораздо меньших бюджетных средств".

Оренбургская область стала девятым российским регионом, в котором разрешили убивать бездомных животных. Подобные законы уже приняты в Бурятии (действие закона сейчас приостановлено), Тыве, на Алтае, Чукотке, в Забайкальском крае, в Магаданской, Самарской и Астраханской областях.