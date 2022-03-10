В Беларуси признали экстремистскими материалами три фильма Юрия Дудя

В Беларуси суд признал экстремистскими материалами фильмы журналиста Юрия Дудя про комика Славу Комиссаренко, про издание Nexta и политическую эмиграцию из Беларуси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.

25 февраля российская организация "Лига безопасного интернета" обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции России с просьбой проверить наличие у журналиста Юрия Дудя иностранного финансирования. Если выяснится, что оно есть, "Лига безопасного интернета" требует признать Дудя "иностранным агентом".

В октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в интернете. На него также пожаловалась "Лига безопасного интернета". В апреле 2021 года организация обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя – с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.