В Беларуси указом Лукашенко помилованы 22 человека

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, сообщили во вторник в его пресс-службе.

20 человек из этого числа, как отмечается, были осуждены за преступления экстремистского характера. Так власти называют лиц, осужденных по политическим мотивам, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Имена помилованных не приводятся. Но известно, что среди них 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети. Власти утверждают, что все они подали прошения о помиловании, якобы признали свою вину и раскаялись в своих действиях.

По данным правозащитного центра "Весна", в Беларуси с июля 2024 года по помилованию освободили 569 политзаключенных. В 2025 году после помилования 189 политзаключенных принудительно вывезли из страны, однако один из них, политик Николай Статкевич, отказался покидать Беларусь, его вернули в колонию. Такое "освобождение под условием выезда" правозащитники называют новым инструментом политического давления и противоречащим Конституции решением.

13 декабря после встречи Лукашенко со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом были освобождены 123 политических заключенных. Среди них были Алесь Беляцкий, Мария Колесникова , Виктор Бабарико , Максим Знак и другие. Затем 5 освобожденных граждан Украины и 104 освобожденных гражданина Беларуси были доставлены в Украину.

  • Официальные итоги выборов президента Беларуси 2020 года вызвали массовые протесты против режима Александра Лукашенко, переизбранного тогда на шестой срок подряд. Власти развернули репрессии, в результате которых за решеткой оказались тысячи людей. Эти политически мотивированные преследования, по данным правозащитников, продолжаются до сих пор.


