Что задумал Лукашенко

13 декабря белорусские власти освободили 123 политзаключенных. На свободу вышли лидер оппозиции Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, бизнесмен Виктор Бабарико, выдвигавший свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года.

Александр Лукашенко в ходе переговоров со спецпосланником президента США Джоном Коулом пообещал, что "будет делать все возможное", чтобы перелеты так называемых "метеозондов" через белорусско-литовскую границу прекратились.

Под "метеозондами" подразумеваются воздушные шары, которые используются контрабандистами для переправки сигарет с территории Беларуси в Литву. По данным литовской Службы охраны государственной границы, с начала 2025 года были зафиксированы сотни случаев попадания в воздушное пространство страны таких воздушных шаров из Беларуси.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе и в ходе переговоров об окончании войны в Украине.

Reuters и Financial Times пишут, что президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений Украины присоединиться к НАТО в обмен на западные гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

Успехи американской дипломатии обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Екатериной Глот.