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В Беларуси задержаны 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках

В Беларуси задержали и поместили в ИВС 11 человек за "циничные" комментарии в связи с гибелью российских военнослужащих на учениях в Беларуси. Они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу о разжигании социальной вражды и розни, сообщается в телеграм-канале белорусского МВД.

Всего Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией нашло более 50 человек, которые "разместили кощунственные и оскорбительные высказывания". Некоторые из них "находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания", уточняет ведомство. Также в сообщении утверждается, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов. "В большей части – это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", – заявили в МВД.

  • 12 ноября в Беларуси во время высадки на военном полигоне вблизи Гродно погибли двое российских военнослужащих. В Минобороны России рассказали, что из-за внезапного сильного ветра у обоих парашютистов погасли купола. Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав свой запасной парашют. Но ему не хватило высоты, и парашютная система не успела вступить в работу. После падения военных госпитализировали, но спасти их не удалось.

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