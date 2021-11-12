BYPOL: в Беларуси погибли два российских десантника

На полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает объединение бывших сотрудников силовых структур "BYPOL".

В телеграм-канале объединения утверждается, что во время высадки десанта "произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов". В результате инцидента погибли двое военнослужащих Вооруженных Сил РФ – офицер и солдат срочной службы.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила, что 12 ноября на полигоне "Гожский" произойдет высадка совместного тактического воздушного десанта сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России. В сообщении это было названо проверкой одного из компонентов сил реагирования Союзного государства – "в связи с наращиванием военной деятельности вблизи Государственной границы Республики Беларусь". Телеграм-канал Nexta Live отмечает, что полигон "Гожский" находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши.

После десантирования белорусские и российские десантники должны были выполнить ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.