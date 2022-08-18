Власти Белгородской области предупредили население об обнаружении противопехотных мин. Ими оказалась заминирована территория Шебекинского городского округа на границе с Украиной. Об этом 18 августа сообщило РБК со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По утверждению Гладкова, мины ПФМ-1 "Лепесток" найдены в районе после обстрелов со стороны Украины. По его словам, из-за сохраняющейся опасности в районы минирования нельзя возвращать эвакуированных после обстрелов жителей. 17 августа школы в Белгородской области предупредили родителей о необходимости рассказать детям об опасности мин, — сообщало издание Bel.ru.

ПФМ-1 выпускались в Советском Союзе и России и были приняты на вооружение в странах бывшего СССР. Москва и Киев обвиняют друг друга в использовании "Лепестков" в Донбассе.

Украина — член Конвенции о запрещении противопехотных мин и взяла на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не применять их. В середине июня международная правозащитная группа Human Rights Watch сообщала, что не обнаружила достоверных сведений о применении таких устройств украинской армией в конфликте с 2014 года, в то же время их применяли в Украине пророссийские силы, а с февраля — российская армия.

В июне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что опасность минирования обнаружена на 160 тысячах квадратных километров территории страны.

С июня такие устройства массово разбрасываются по контролируемому пророссийскими сепаратистами Донецку. Донецкое агентство новостей 16 августа сообщало, что за месяц на контролируемой сепаратистами территории от них пострадали 45 мирных жителей.