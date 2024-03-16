В Белгородской области из-за обстрелов погибли два человека

В Белгороде в результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус", – написал Гладков, уточнив, что водитель грузовика погиб, пассажиры автобуса не пострадали.

Ещё одна местная жительница погибла в гаражном кооперативе, где она с сыном кормила собак. У мужчины осколочные ранения головы и грудной клетки. Закрытые черепно-мозговые травмы получили ещё двое белгородцев. Они госпитализированы.

Ранее Гладков сообщал, что в селе Глотово Белгородской области при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю пострадали пять человек. В результате удара машина загорелась – два человека получили осколочные ранения, остальные контужены. Все они госпитализированы. В атаках Гладков обвинил украинскую армию.

По данным Минобороны России, в ночь на 16 марта над Белгородской областью сбили три беспилотника, реактивный снаряд и ракету ТРК "Точка-У". Утром над регионом уничтожили ещё восемь реактивных снарядов и два беспилотника.

На территории Белгородской области в ночь на 16 марта действовала воздушная тревога. Регион регулярно подвергается обстрелам в ответ на российское вторжение в Украину. Есть погибшие и пострадавшие.

В последние дни обстрелы Белгорода происходят практически каждый день. Также обстреливаются приграничные населённые пункты.