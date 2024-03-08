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Два человека погибли в результате обстрела Белгородской области

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела Белгородской области в пятницу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, село Рожественка Грайворонского округа подверглось атаке трёх дронов-камикадзе.

Кроме того, в пятницу дронами было атаковано село Маслова Пристань Шебекинского городского округа, заявил Гладков. Силами ПВО были сбиты несколько беспилотников в Белгородском и Краснояружском районах. Там пострадавших нет.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на восьмое марта ПВО сбили более 10 дронов над территорией Белгородской и Волгоградской областей. Вооружённые силы Украины, в свою очередь, сообщили, что в эту же ночь российские войска атаковали территорию Украины с использованием 37 беспилотников типа "Шахед", одной ракеты из ЗРК С-300 и двух авиационных ракет Х-59. 33 беспилотника удалось сбить в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

  • Белгородская и другие прилегающие к границе с Украиной области России подвергаются обстрелам и атакам беспилотников почти ежедневно. Российские власти обвиняют в обстрелах вооружённые силы Украины. Киев, как правило, не комментирует эти сообщения.

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