В Белгороде из-за обстрела погиб человек, есть раненые

Утром 14 марта в Белгородской области из-за обстрела погиб человек, ещё четверо ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По сведениям Гладкова, житель Белгорода погиб "в результате прилёта в легковой автомобиль". Также за помощью обратились две женщины и один мужчина. Повреждены два дома, территория больницы и один автомобиль.

По обстрел попал и город Грайворон Белгородской области. По словам Гладкова,пострадал один человек: у него лёгкое ранение руки, от госпитализации он отказался. Повреждения получили несколько зданий и автомобилей.

Ночью Гладков сообщал об атаке на регион беспилотников. Пострадавших нет, загорелась кровля нежилого дома и сухая трава – пожары уже потушены, повреждены здания.

По данным Минобороны России, ночью над Белгородской областью сбили 11 беспилотников, а утром – восемь ракет. В атаках российские власти обвинили Украину.