Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Белгороде из-за обстрела погиб человек, есть раненые

Мэрия Белгорода после атаки беспилотника 12 марта 2024 года
Мэрия Белгорода после атаки беспилотника 12 марта 2024 года

Утром 14 марта в Белгородской области из-за обстрела погиб человек, ещё четверо ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По сведениям Гладкова, житель Белгорода погиб "в результате прилёта в легковой автомобиль". Также за помощью обратились две женщины и один мужчина. Повреждены два дома, территория больницы и один автомобиль.

По обстрел попал и город Грайворон Белгородской области. По словам Гладкова,пострадал один человек: у него лёгкое ранение руки, от госпитализации он отказался. Повреждения получили несколько зданий и автомобилей.

Ночью Гладков сообщал об атаке на регион беспилотников. Пострадавших нет, загорелась кровля нежилого дома и сухая трава – пожары уже потушены, повреждены здания.

По данным Минобороны России, ночью над Белгородской областью сбили 11 беспилотников, а утром – восемь ракет. В атаках российские власти обвинили Украину.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину в российские регионы регулярно прилетают боевые дроны. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG