В Белгороде из-за обстрела погиб человек, есть раненые

Утром 14 марта в Белгородской области из-за обстрела погиб человек, ещё четверо ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По сведениям Гладкова, житель Белгорода погиб "в результате прилёта в легковой автомобиль". Также за помощью обратились две женщины и один мужчина. Повреждены два дома, территория больницы и один автомобиль.
По обстрел попал и город Грайворон Белгородской области. По словам Гладкова,пострадал один человек: у него лёгкое ранение руки, от госпитализации он отказался. Повреждения получили несколько зданий и автомобилей.
Ночью Гладков сообщал об атаке на регион беспилотников. Пострадавших нет, загорелась кровля нежилого дома и сухая трава – пожары уже потушены, повреждены здания.
По данным Минобороны России, ночью над Белгородской областью сбили 11 беспилотников, а утром – восемь ракет. В атаках российские власти обвинили Украину.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину в российские регионы регулярно прилетают боевые дроны. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.
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