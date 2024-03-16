В Белгородской области ранены пять человек из-за удара дрона по машине

В селе Глотово Белгородской области при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара машина загорелась – два человека получили осколочные ранения, остальные контужены. Все они госпитализированы. В атаке Гладков обвинил украинскую армию.

По данным Минобороны России, в ночь на 16 марта над Белгородской областью сбили три беспилотника, реактивный снаряд и ракету ТРК "Точка-У".

На территории Белгородской области в ночь на 16 марта действовала воздушная тревога. Регион регулярно подвергается обстрелам в ответ на российское вторжение в Украину. Есть погибшие и пострадавшие.

Также беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, пишут "Осторожно, новости" и "База". На заводе начался пожар, пострадавших нет, всех работников эвакуировали, сообщили в городской администрации. О причинах возгорания чиновники не упомянули, Минобороны России об атаке дронов на Сызрань не сообщало.

"База" утверждает, что дроны ударили и по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу – там тоже возник пожар, но его быстро потушили.