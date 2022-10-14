Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Из-за обстрела электроподстанции в Белгороде возник пожар

Иллюстративное фото

В российском городе Белгород, неподалёку от границы с Украиной, из-за обстрела повреждена электроподстанция на 110 кВт - предположительно, относящаяся к ТЭЦ "Луч". На ней возник пожар. Часть города осталась без электричества.

Момент попадания ракеты в здание подстанции зафиксировали на видео местные жители, их съёмки выкладываются в соцсетях. О пожаре на станции заявил и губернатор белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что пожар потушен, а в течение максимум четырёх часов электросети будут переключены на резервные источники питания.

Вооружённые силы Украины не комментировали обстрел.

Гладков также сообщил, что с 17 октября в Белгороде и области будут объявлены школьные каникулы. Ранее большинство школ и вузов города и области перешли на режим дистанционного обучения из-за небезопасной обстановки. В пятницу из-за обстрелов в Белгородской области было частично остановлено железнодорожное движение.

  • Накануне в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был повреждён многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО. Позднее в результате ещё одного обстрела произошёл взрыв на складе боеприпасов. Следственный комитет сообщил о погибших и раненных. Телеграм-канал Baza, без указания источника информации, сообщает, что в результате взрыва ранены 14 сотрудников Росгвардии, ещё несколько погибли. Власти региона связывают эти происшествия с обстрелами со стороны Украины.
  • Как правило, официально Украина не комментирует возможные обстрелы российской территории. С начала войны в Белгороде несколько раз происходили взрывы, предположительно ставшие результатом обстрелов. При одном из них погибли несколько человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG