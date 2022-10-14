Из-за обстрела электроподстанции в Белгороде возник пожар

В российском городе Белгород, неподалёку от границы с Украиной, из-за обстрела повреждена электроподстанция на 110 кВт - предположительно, относящаяся к ТЭЦ "Луч". На ней возник пожар. Часть города осталась без электричества.
Момент попадания ракеты в здание подстанции зафиксировали на видео местные жители, их съёмки выкладываются в соцсетях. О пожаре на станции заявил и губернатор белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что пожар потушен, а в течение максимум четырёх часов электросети будут переключены на резервные источники питания.
Вооружённые силы Украины не комментировали обстрел.
Гладков также сообщил, что с 17 октября в Белгороде и области будут объявлены школьные каникулы. Ранее большинство школ и вузов города и области перешли на режим дистанционного обучения из-за небезопасной обстановки. В пятницу из-за обстрелов в Белгородской области было частично остановлено железнодорожное движение.
- Накануне в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был повреждён многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО. Позднее в результате ещё одного обстрела произошёл взрыв на складе боеприпасов. Следственный комитет сообщил о погибших и раненных. Телеграм-канал Baza, без указания источника информации, сообщает, что в результате взрыва ранены 14 сотрудников Росгвардии, ещё несколько погибли. Власти региона связывают эти происшествия с обстрелами со стороны Украины.
- Как правило, официально Украина не комментирует возможные обстрелы российской территории. С начала войны в Белгороде несколько раз происходили взрывы, предположительно ставшие результатом обстрелов. При одном из них погибли несколько человек.
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