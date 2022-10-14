Из-за обстрела электроподстанции в Белгороде возник пожар

В российском городе Белгород, неподалёку от границы с Украиной, из-за обстрела повреждена электроподстанция на 110 кВт - предположительно, относящаяся к ТЭЦ "Луч". На ней возник пожар. Часть города осталась без электричества.

Момент попадания ракеты в здание подстанции зафиксировали на видео местные жители, их съёмки выкладываются в соцсетях. О пожаре на станции заявил и губернатор белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что пожар потушен, а в течение максимум четырёх часов электросети будут переключены на резервные источники питания.

Вооружённые силы Украины не комментировали обстрел.

Гладков также сообщил, что с 17 октября в Белгороде и области будут объявлены школьные каникулы. Ранее большинство школ и вузов города и области перешли на режим дистанционного обучения из-за небезопасной обстановки. В пятницу из-за обстрелов в Белгородской области было частично остановлено железнодорожное движение.