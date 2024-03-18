В Белгородской области во время обстрела погибли два человека

В Белгородской области после отражения украинской воздушной атаки погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, жители погибли "в результате прямого попадания" в частный жилой дом. Из-под завалов достали малолетнюю девочку: у неё закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей, она госпитализирована. Предположительно, под завалами могут находиться ещё две женщины.
Пострадали также трое мужчин – им оказали помощь на месте. Ранее сегодня, 18 марта, Гладков сообщил ещё о двух раненых в результате обстрела. После обеих атак в населённых пунктах есть разрушения.
Минобороны России отчиталось, что сегодня утром сбило над Белгородской областью десять реактивных снарядов "Вампир".
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.
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