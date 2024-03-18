В Белгородской области во время обстрела погибли два человека

В Белгородской области после отражения украинской воздушной атаки погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жители погибли "в результате прямого попадания" в частный жилой дом. Из-под завалов достали малолетнюю девочку: у неё закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей, она госпитализирована. Предположительно, под завалами могут находиться ещё две женщины.

Пострадали также трое мужчин – им оказали помощь на месте. Ранее сегодня, 18 марта, Гладков сообщил ещё о двух раненых в результате обстрела. После обеих атак в населённых пунктах есть разрушения.

Минобороны России отчиталось, что сегодня утром сбило над Белгородской областью десять реактивных снарядов "Вампир".