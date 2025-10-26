В Белгородской области за сутки ранены около 20 человек

Дамба Белгородского водохранилища, расположенного в Белгородской области России на реке Северский Донец недалеко от границы с Украиной, после ударов по ней украинских военных частично пропускает воду. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и украинские военные.

Телеграм-канал "Пепел" публикует фото и видео последствий ударов, утверждая, что по дамбе били из РСЗО HIMARS.

Ранее её атаковали также беспилотники. В 16-м армейском корпусе Вооружённых сил Украины подтвердили, что по дамбе наносились удары, и заявили, что "после удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду". "Так что подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил" в районе Волчанска, - утверждают украинские военные. Удар по дамбе подтвердил и командующий сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в ночь на воскресенье написал, что вода частично затопила лишь чуть более 10 частных огородов, жильё не подтоплено. По данным "Пепла", вода продолжает стремительно убывать из водохранилища. Пока не было сообщений о затоплении какого-либо из населённых пунктов.

Всего за последние сутки в Белгородской области один человек погиб и около 20 пострадали в результате атак украинских беспилотников. По данным губернатора Гладкова, в Белгороде ранены три человека, в том числе военный. Ещё трое ранены в селе Дорогощь Грайворонского округа. Больше всего пострадавших - десять - в результате удара беспилотников по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе области. Неподалеку от посёлка находится плотина Белгородского водохранилища. В селе Илек-Кошары Ракитянского района погиб водитель грузовика. Ещё пять человек пострадали в различных населённых пунктах области.



