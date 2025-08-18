В Белом доме сегодня пройдёт встреча Трампа и Зеленского

В Белом доме сегодня, как ожидается, пройдут переговоры президентов США и Украины. Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, согласно расписанию президента США, запланирована на 20:15 по московскому времени. Затем в 21:15 Трамп, как ожидается, встретится с европейскими лидерами, которые прибыли в Вашингтон, чтобы поддержать украинского президента.

Встречи пройдут спустя несколько дней после переговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, в ходе которых обсуждались российские предложения о завершении войны в Украине.

За несколько часов до встречи с Трампом Зеленский в Вашингтоне встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. Его не было в составе американской делегации во время саммита на Аляске.

"Россию можно принудить к миру только силой, и у президента Трампа есть такая сила. Мы должны сделать всё правильно, чтобы мир действительно наступил", - написал Зеленский после встречи с Келлогом.

Ранее президент Украины в своём посте в телеграме отметил, что Украина хочет "быстро и надёжно закончить эту войну". "И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения... Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы сражаются за свою землю, за свою независимость. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала", — отметил Зеленский.

Президент США в соцсети Truth Social незадолго до этого написал, что Зеленский "может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или же может продолжить борьбу". Также президент США посвятил несколько постов критике СМИ, которые, по его мнению, неверно интерпретировали итоги его встречи с Путиным. Он вновь заявил, что намерен добиться скорейшего мирного урегулирования.

Ожидается, что перед переговорами с Трампом Зеленский проведёт встречу с европейскими лидерами, прибывшими в столицу США. Это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме в конце февраля завершилась досрочно после того, как президент Украины вступил с Трампом и представителями его администрации в горячий спор. Президент США резко критиковал украинского лидера, который не согласился с ним по ряду вопросов, связанных с войной. После этого Трамп и Зеленский ещё несколько раз встречались, на этих встречах конфликтов уже не возникало. Издание Axios отмечает, что в Белом доме интересовались, наденет ли президент Украины костюм на встречу с Трампом. Зеленский с момента российского вторжения в феврале 2022 года отказался от классических костюмов с галстуком.

Точное содержание российского видения мирного соглашения, которое представил Трампу Путин, не известно, однако источники ряда СМИ и американские официальные лица указывают, в частности, на требования Москвы об отказе от вступления Украины в НАТО и о как минимум де-факто признании российского контроля над захваченными Россией украинскими территориями. При этом ряд СМИ сообщал о том, что Москва требует вывода украинских войск со всей территории Донецкой области. Axios при этом со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп не согласился с этим требованием Путина в ходе переговоров на Аляске, и из-за его позиции российскмй президент якобы отступил от своего требования. Ни Белый дом, ни Кремль эту публикацию не комментировали.

Зеленский неоднократно заявлял, что передача территорий другому государству противоречит Конституции Украины. Вместе с тем украинский президент говорил, что готов обсуждать территориальный вопрос с Трампом и Путиным. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший во встрече на Аляске, заявил, что Москва сделала "некоторые уступки" в отношении пяти украинских регионов.

Также, как утверждается, обсуждался вопрос гарантий безопасности Украины, включая обещания Москвы не нападать на другие страны Европы.

Издание Axios сообщало, что во время телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами Трамп заявил, что хотел бы провести трёхсторонниё саммит с участием Зеленского и Владимира Путина 22 августа. Путин официально не заявлял о намерении участвовать в такой встрече.

Российский президент в понедельник, как сообщила пресс-служба Кремля, провёл несколько телефонных разговоров с мировыми лидерами, в том числе руководителями Индии, ЮАР и Бразилии, проинформировав их об итогах встречи с Трампом.