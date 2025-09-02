В Белой Церкви в результате российского удара погиб человек

В городе Белая Церковь Киевской области в результате атаки российских дронов 2 сентября погиб один человек - охранник гаражного кооператива. По данным местных властей, были повреждены девять многоэтажных домов и школа, также пострадали гаражи и автомобили.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что горели ангары и трехэтажное здание предприятия. Возгорания ликвидированы.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 2 сентября российская армия ударила по Украине 150 беспилотниками. Утром 2 сентября тревога объявлялась в том числе в Киеве.

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в результате обстрела в городе были разрушены помещения торгового ряда. Произошёл пожар. Есть пострадавшие.

В Измаильском районе Одесской области российские военные ударили по портовой инфраструктуре, сообщает "Настоящее Время". "Благодаря своевременному реагированию на угрозу были предотвращены значительные разрушения и человеческие жертвы", – заявили местные власти.

Россия практически ежедневно подвергает тыловые районы Украины ударам беспилотников, нередко используются также ракеты. В Москве утверждают, что удары наносятся по военным целям.