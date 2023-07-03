ФСБ утверждает, что сорвала покушение на главу аннексированного Крыма

ФСБ России утверждает, что предотвратила покушение на главу аннексированного Крыма Сергея Аксёнова. В понедельник Федеральная служба безопасности заявила о задержании готовившего нападение россиянина, которого якобы завербовали украинские спецслужбы.

Как отмечает ФСБ, задержанный 1988 года рождения, прошедший на территории Украины "курс разведывательно-подрывной деятельности" и приехавший на аннексированный полуостров в июне нынешнего года. Утверждается, что этот человек планировал подорвать машину Аксёнова. Против обвиняемого возбуждены уголовные дела, он взят под стражу.

Реакции украинского руководства на эту информацию нет.

ФСБ регулярно объявляет о задержании завербованных украинской стороной, которые якобы готовили теракты и диверсии на территории России. Сайт Крым.Реалии, в частности, напоминает, что 3 мая в ФСБ заявили о задержании нескольких граждан Украины и России, якобы готовивших покушение на российское руководство Крыма. В Москве тогда утверждали, что группу создало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В аннексированных Крыму и Севастополе с 2014 года не менее 16 граждан Украины были осуждены по обвинениям в "шпионаже" и "диверсиях". В 2015 году по обвинению в организации терактов российский суд приговорил к 20 годам режиссера Олега Сенцова. Также "диверсию" российские правоохранительные структуры инкриминируют представителям исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Это международное религиозное движение легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину на аннексированном полуострове массово преследуют всех несогласных с войной, подчёркивает Крым.Реалии.