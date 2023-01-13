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В Бердянске взорван автомобиль главы российской администрации

Иллюстративное фото

В городе Бердянске в подконтрольной России части Запорожской области вечером в пятницу был взорван автомобиль главы назначенной Россией военно-городской администрации Алексея Кичигина. Об этом сообщил представитель российской администрации области Владимир Рогов. Предполагаемая причина взрыва – теракт. Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище машины и отойти. Он не пострадал.

По сообщению Рогова, мощность взрывного устройства составила около 1 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

  • В начале сентября в Бердянске был взорван автомобиль назначенного Россией военного коменданта города Артёма Бардина. Бардин умер в больнице от полученных травм.
  • На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украину, Киев официально на себя ответственности не берёт.

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