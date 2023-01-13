В Бердянске взорван автомобиль главы российской администрации

В городе Бердянске в подконтрольной России части Запорожской области вечером в пятницу был взорван автомобиль главы назначенной Россией военно-городской администрации Алексея Кичигина. Об этом сообщил представитель российской администрации области Владимир Рогов. Предполагаемая причина взрыва – теракт. Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище машины и отойти. Он не пострадал.

По сообщению Рогова, мощность взрывного устройства составила около 1 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.