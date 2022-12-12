Взорван автомобиль назначенного Россией замглавы Херсонской области

В городе Скадовск на аннексированной Россией территории Херсонской области Украины в понедельник был взорван автомобиль, в котором находился назначенный российскими властями первый вице-губернатор области Виталий Булюк. Как сообщает Интерфакс, водитель автомобиля погиб на месте. Булюк получил травмы и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Автомобиль сгорел.

Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, рассказавший журналистам о состоянии Булюка, также сообщил, что, по его сведениям, автомобиль взорвался на мине направленного действия. Украинское издание "Суспильне" уточняет со ссылкой на очевидцев, что взрыв произошёл у дома Булюка, когда тот сидел в автомобиле вместе с водителем.

Как указано на сайте администрации Херсонской области, Виталий Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов. До 2015 года он был руководителем херсонской таможенной службы, позже был уволен в связи с люстрацией. На должность замглавы продконтрольной российским войскам части Херсонской области он был назначен в мае.