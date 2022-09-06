Назначенный Россией военный комендант Бердянска в Запорожской области Украины госпитализирован в тяжёлом состоянии после покушения. Его автомобиль был взорван 6 сентября, говорится в сообщении российской администрации города.

Бердянск был занят российскими войсками в начале февральского вторжения в Украину. Военным комендантом был назначен полковник Артём Бардин. О его биографии ничего не известно. Предположительно, речь может идти об офицере Росгвардии, бывшем первом заместителе управления ведомства по Рязанской области.

По данным российского государственного агентства РИА "Новости", взрыв автомобиля произошёл у административного здания в центре города. После него в районе была слышна перестрелка. Утверждается, что от взрыва также пострадали три гражданских автомобиля. Киев инцидент на момент публикации новости не комментировал.

С весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.

29 августа в Херсонской области был убит перешедший на сторону России депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексей Ковалёв. Он был застрелен из ружья. 24 августа был подорван в автомобиле назначенный российскими военными глава посёлка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.

Шестого августа умер заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура. Сообщалось, что он был застрелен у своего дома. За день до этого был госпитализирован глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Утверждалось, что он был отравлен. 11 июля был взорван российский глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков.

В июне был ранен взрывом российский глава тюремной системы Херсонской области Евгений Соболев. В мае при взрыве бомбы в подъезде пострадал российский мэр Энергодара Андрей Шевчик. 20 апреля в Херсонской области был убит пророссийский блогер Валерий Кулешов. 20 марта в Херсоне был застрелен помощник Сальдо Павел Слободчиков.

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