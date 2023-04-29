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В Берлине открылась правозащитная конференция памяти Юрия Шмидта

В Берлине открылась правозащитная конференция памяти Юрия Шмидта — российского правозащитника и адвоката, умершего в 2013 году.

Мероприятие, которое в этом году носит второе название "Война", организовано при участии Михаила Ходорковского и поддержке центра "Либеральная современность" (Zentrum Liberale Moderne).

Конференция посвящена расследованию и фиксации предполагаемых военных преступлений российской армии в Украине, преодолению последствий войны, а также ситуации с правами человека в России. В ней принимают участие правозащитники, юристы, гражданские активисты, журналисты, представители русскоязычной диаспоры и германские политики.

В своем вступительном слове вдова Юрия Шмидта Елена Барихновская выразила надежду, что десять лет спустя после кончины известного российского правозащитника конференция поможет сохранить память о нем, которую российский режим старается уничтожить.

Михаил Ходорковский в короткой речи подчеркнул, что тема конференции "Война" была выбрана потому, что сегодня соотечественникам за рубежом невозможно говорить о другом. "Если это поможет хоть немного, чтобы какие-то люди не потеряли жизнь в этой бойне, мы делаем это не напрасно," – подчеркнул он.

На открытии конференции присутствовали также немецкие политики из партии "Зелёных" Ральф Фюкс и его супруга Марилуизе Бек, основавшие в 2017 году центр "Либеральная современность".

Фюкс в своей речи при открытии конференции говорил о влиянии развязанной Россией полномасштабной войны на изменение сознания немецкой общественности и поворот в германской внутренней и международной политике. Политик затронул ведущиеся в Германии дискуссии о возможностях поддержки Украины и путях прекращения войны.

По словам Фюкса, из-за агрессивной политики Кремля Германия кардинально изменила свою международную линию "безопасность с Россией", перейдя к политическому принципу "безопасность без России". Политик подчеркнул решимость Германии вводить дальнейшие санкции и оказывать поддержку российской оппозиции.

Марилуизе Бек подчеркнула солидарность немецких политиков с антивоенным движением российских гражданских активистов. Бывший депутат Бундестага, эксперт партии "Зелёных" по восточноевропейской политике, призвала сделать Берлин центром российской оппозиции, каковым он был в 20-е годы прошлого века. Бек отметила, что важно показать, что в России есть демократическая оппозиция, которая дает надежду на возможность начала перемен в российском обществе.


Конференция открылась панельной дискуссией об исках против российского государства и допустимости международного уголовного трибунала, а также о насильственно перемещенных украинских беженцах, вывезенных с занятых территорий детях и военнопленных.

В дискуссии приняли участие председатель Комитета "Гражданское содействие" и член Совета правозащитного Центра "Мемориал" Светлана Ганнушкина, адвокат и ректор Свободного университета Елена Лукьянова, а также адвокат из Центра содействия международной защите Каринна Москаленко. По прямому включению из Киева к дебатам присоединился эксперт по миграционному праву, адвокат из гуманитарной инициативы "Пошук.Полон" Владимир Жбанков.

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