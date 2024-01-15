В Берлине прошла многотысячная демонстрация фермеров

Более пяти тысяч тракторов и грузовых автомобилей фермеров собрались в Берлине перед Бранденбургскими воротами, в центре столицы ФРГ. Митинг стал ключевой акцией протестов, длящихся уже неделю. Фермеры требовали отмены мер по экономии в аграрном секторе.

К работникам сельского хозяйства присоединились также сотрудники частных транспортных предприятий, рыболовецких хозяйств и гостиничного бизнеса. В центре Берлина скопление тракторов привело к пробкам и препятствиям в движении. При этом столичная полиция отметила, что ситуация осталась под контролем.

На митинге выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Лидер Свободной демократической партии подчеркнул, что главные требования аграриев были частично удовлетворены. Субсидии на используемое фермерами дизельное топливо будут сокращаться не единовременно, как предполагалось, а в течение трёх лет. Запланированная отмена освобождения фермеров от уплаты автомобильных налогов вычеркнута из списка мер по экономии.

Вместе с тем президент Союза работников сельского хозяйства Йоахим Руквид в своей речи указал на требование аграриев пересмотреть и решение об отмене субсидий на дизель. Линднер пытался объяснить позицию правительства, но протестующие освистали его.

Министр финансов подчеркнул, что запланированные меры связаны с актуальной бюджетной ситуацией. Они касаются и других отраслей, например, авиации. Кроме того, по его словам, запланированы сокращения для беженцев и получателей социального пособия.

Кристиан Линднер указал на то, что в последние годы выросли проценты по госдолгу. В то же самое время поднялись расходы на инвестиции в инфраструктуру и безопасность. Всё это заставляет правительство строго экономить средства.

Отмена субсидий на аграрное дизельное топливо принесет в бюджет около одного миллиарда евро при бюджетной недостаче на сумму 29 миллиардов евро.

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