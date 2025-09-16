Ссылки для упрощенного доступа

В Болгарии арестовали владельца судна, которое связано со взрывом в Бейруте

Последствия взрыва порту Бейрута, Ливан, 5 августа 2020 года
Последствия взрыва порту Бейрута, Ливан, 5 августа 2020 года
В Болгарии арестовали российского бизнесмена Игоря Гречушкина, чье грузовое судно Rhosus связано со взрывом в порту Бейрута в 2020 году, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Источники агентства рассказали, что Гречушкина задержали на прошлой неделе в аэропорту Софии после прибытия с Кипра – помимо российского у него есть также гражданство Кипра.

Почти пять лет назад ливанский судья выдал по линии Интерпола ордеры на арест Гречушкина и капитана судна Rhosus Бориса Прокошева – он также является гражданином России.

Как пишет AP, сейчас готовится запрос о передаче Гречушкина в Ливан. В случае отказа следователи могут приехать в Болгарию, чтобы допросить бизнесмена там.

В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв на складе, где несколько лет хранились почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая была конфискована с судна Rhosus в 2013 году. В результате взрыва погибли 218 человек и более шести тысяч получили ранения. Хассан Диаб, который на тот момент занимал пост премьер-министра Ливана, назвал причиной взрыва неправильное хранение аммиачной селитры. Как отмечает AP, ни один ливанский чиновник не был осужден в связи с инцидентом.

