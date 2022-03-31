В Болгарии обнаружены новые российские шпионы

Сотрудники Специализированной прокуратуры Болгарии провели "рейд" в Государственном агентстве национальной безопасности (ДАНС) на Софийском бульваре Черни врых.

По данным агентства БНТ, операция была направлена против сотрудников самого ДАНС, которые подозреваются в шпионаже в пользу российских спецслужб, действующих в Болгарии. Агентство BTA также сообщает, что соответствующая информация была передана в прокуратуру самим агентством. Именно поэтому в рейде участвовали сотрудники контрразведки, которым пришлось вести расследование в отношении своих же коллег.

Позднее премьер Кирил Петков заявил, что в стране сформировалась "крупная российская агентурная диаспора", действующая по разным направлениям. “Есть даже российские агенты, которые целенаправленно препятствовали достижению взаимопонимания между Болгарией и Республикой Северная Македония”, - дополнил Петков, указав в качестве причины, что в данном случае российские интересы не совпадали с перспективами европейского будущего для региона Западных Балкан.

"ДАНС имеет сильную иммунную систему и активно работает над недопущением любых брешей в отношении шпионской деятельности", – заявил президент Румен Радев.