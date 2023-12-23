В Братске отменили спектакль по пьесе Вырыпаева из-за доноса

Из афиши Братского драматического театра Иркутской области убрали спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева "Иллюзии" из-за доноса. Внимание на это обратило издание "Люди Байкала".

"Иллюзии" должны были показать трижды, теперь все показы отменили, зрителям вернут деньги.

Неделю назад суд в Москве заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. По сведениям "Соты", поводом для уголовного преследования стали интервью драматурга различным медиа и публикации на его личном сайте. Вырыпаев с 2014 года живёт в Польше.

По словам заведующей литературной части братского театра Елены Чайковской, театр о приговоре не знал. "Ну не отслеживаем мы решения судов России. И информации от компетентных органов не было", – написала она во "ВКонтакте", добавив, что "куда следует" написала "бдительная гражданка".

"Раз осудили аж на восемь лет, видимо, что-то серьёзное. А ведь война идёт. Поэтому мы правильно поступили. Иначе получается, что мы его поддерживаем. А это не так. Он с нами свои высказывания не согласовывал", – ответила Чайковская в комментариях, пояснив, что скандал театру не нужен.