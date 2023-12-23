Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Братске отменили спектакль по пьесе Вырыпаева из-за доноса

Сцена из спектакля Братского драматического театра "Иллюзии" по пьесе Ивана Вырыпаева
Сцена из спектакля Братского драматического театра "Иллюзии" по пьесе Ивана Вырыпаева

Из афиши Братского драматического театра Иркутской области убрали спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева "Иллюзии" из-за доноса. Внимание на это обратило издание "Люди Байкала".

"Иллюзии" должны были показать трижды, теперь все показы отменили, зрителям вернут деньги.

Неделю назад суд в Москве заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. По сведениям "Соты", поводом для уголовного преследования стали интервью драматурга различным медиа и публикации на его личном сайте. Вырыпаев с 2014 года живёт в Польше.

По словам заведующей литературной части братского театра Елены Чайковской, театр о приговоре не знал. "Ну не отслеживаем мы решения судов России. И информации от компетентных органов не было", – написала она во "ВКонтакте", добавив, что "куда следует" написала "бдительная гражданка".

"Раз осудили аж на восемь лет, видимо, что-то серьёзное. А ведь война идёт. Поэтому мы правильно поступили. Иначе получается, что мы его поддерживаем. А это не так. Он с нами свои высказывания не согласовывал", – ответила Чайковская в комментариях, пояснив, что скандал театру не нужен.

  • Вырыпаев родился в Иркутске и окончил местное театральное училище, он один из самых известных современных российских театральных драматургов. В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, он заявил, что октазывается от российского гражданства в пользу польского.
  • В марте 2022 года драматург обратился с открытым письмом к российским государственным театрам. Он сообщил, что будет перечислять полученные гонорары за постановки в фонды помощи Украине.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG