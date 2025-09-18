В Британии арестованы трое по подозрению в шпионаже на Россию

В Великобритании были арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили в полиции Лондона. По сообщению, подозреваемые - двое мужчин и женщина. Они были задержаны в графстве Эссекс. В их домах прошли обыски, после ареста они были освобождены судом под залог.



Все трое подозреваются в оказании помощи зарубежной разведслужбе. В пресс-службе полиции подтвердили, что расследование связано с Россией. Оно ведётся по недавно принятому закону о национальной безопасности.

Конкретные подробности обвинения неизвестны. Ранее представители британских спецслужб обвиняли Россию в организации так называемых гибридных операций в Британии и других странах Европы, в Москве обвинения отрицали.

В нынешнем году британские суды рассмотрели два громких дела, связанных с сотрудничеством с российскими спецслужбами - о поджоге склада товаров для Украины и предполагаемом похищении бизнесмена Евгения Чичваркина по заказу, предположительно, российской ЧВК "Вагнер", а также о гражданах Болгарии, которые, как утверждается, под кураторством завербованного российскими спецслужбами Яна Марсалека готовили планы похищения журналиста-расследователя Христо Грозева. По обоим делам были вынесены обвинительные приговоры. Осуждённые, как посчитали следствие и суд, были связаны с российской разведкой. В полиции подчеркнули, что трое британских граждан, об аресте которых сообщили 18 сентября, не связаны с этими двумя делами.



