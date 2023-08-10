В Брянской области в результате обстрела погибли двое человек

Двое человек погибли ещё двое получили ранения в результате ракетного обстрела приграничного с Украиной Погарского района Брянской области. Раненых отправили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, под обстрел попало село Чаусы, в пяти километрах от границы с Украиной. Повреждены постройки сельхозпредприятия.

Ответственность за обстрел Богомаз возложил на ВСУ.

Ранее сегодня под обстрел также попал Севский район Брянской области. В селе Хинель частично разрушены жилой дом и торговый объект.

В свою очередь губернатор другой приграничной с Украиной области, Белгородской, Вячеслав Гладков написал в телеграме о сбитом над Белгородским районом беспилотнике.

Кроме того, по данным Гладкова, под обстрел вновь попал посёлок Горьковский. Повреждения получили три частных дома. Пострадавших нет. Во время вчерашнего обстрела там погиб один местный житель.

Как и губернатор Брянской области, Гладков возложил ответственность за обстрел на Украину.

Власти приграничных с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах. Представители ВСУ атаки, как правило, не комментируют.

Больше новостей Радио Свобода: