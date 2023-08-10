В Ровненской области в результате атаки дронов разрушена нефтебаза

В ночь на 10 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Ровненской области Украины. В результате атаки разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд, написал он в телеграме.

По словам Коваля, радиационный фон в норме, эвакуация населения не планируется.

В ночь на четверг в Киеве и области, а также в Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения беспилотников.

Также ночью российская армия нанесла несколько ударов по Харьковской области. В результате обстрелов Купянска повреждены здание городского совета и дом, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации области Олег Синегубов. В селе Кондрашовка Купянского района ранены два человека.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью, 10 августа российские войска нанесли удар по территории Украины 10 дронами-камикадзе "Шахед". Утверждается, что украинские силы ПВО уничтожили семь из них.