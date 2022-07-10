Власти Евросоюза намерены построить в Брюсселе бункер для переговоров, полностью защищённый от шпионажа и подслушивающих устройств, сообщает издание EU Observer. Вместимость бункера - около ста человек, что позволит проводить там встречи с участием руководителей ЕС, глав входящих в него государств и технического персонала. Стоимость строительства оценивается в 8 миллионов евро.

Бункер не будет подключен к интернету. Он будет заключён в изолирующую "клетку" из материалов, гасящих электромагнитные и радиоволны, которые могут быть перехвачены шпионским оборудованием. Все посетители, от глав государств до технического персонала, будут обязаны сдать на входе все электронные устройства. До и после каждого заседания бункер будет проверяться специалистами на предмет установки "жучков".

Строительство бункера должно быть закончено к 2024 году.

Брюссель, в котором находятся штаб-квартиры как Евросоюза, так и НАТО, в прессе иногда называют "городом шпионов". По оценкам экспертов, в нём наиболее активно действуют тайные агенты неевропейских стран, прежде всего России и Китая.