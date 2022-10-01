В Буркина-Фасо совершён второй за год военный переворот

В западноафриканской стране Буркина-Фасо военные свергли переходного президента подполковника Поля-Анри Дамибу, который пришёл к власти в январе 2022 года – также в результате военного переворота.

Накануне вечером военные во главе с новым самопровозглашённым лидером страны Ибрагимом Траоре захватили государственное телевидение. Они объявили согражданам, что действие конституции приостановлено, правительство распущено, границы закрыты на неопределённый срок, и призвали всех "мирно заниматься своими делами".

Траоре объяснил, что его предшественник Дамибу не справился с исламистскими повстанцами, хотя обещал сделать страну более безопасной. Некоторые демонстранты на улицах столицы поддержали новых военных лидеров, некоторые призывали обратиться за помощью к российским наёмникам, как это сделали во время переворота в соседней Мали.

ООН выразила озабоченность и призвала к спокойствию в стране. "Буркина-Фасо нужен мир, ей нужна стабильность и единство для борьбы с террористическими группами и преступными сетями, действующими в некоторых её частях", – заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.