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В Буркина-Фасо совершён второй за год военный переворот

Граждане Буркина-Фасо празднуют успех предыдущего военного переворота, январь 2022 года

В западноафриканской стране Буркина-Фасо военные свергли переходного президента подполковника Поля-Анри Дамибу, который пришёл к власти в январе 2022 года – также в результате военного переворота.

Накануне вечером военные во главе с новым самопровозглашённым лидером страны Ибрагимом Траоре захватили государственное телевидение. Они объявили согражданам, что действие конституции приостановлено, правительство распущено, границы закрыты на неопределённый срок, и призвали всех "мирно заниматься своими делами".

Траоре объяснил, что его предшественник Дамибу не справился с исламистскими повстанцами, хотя обещал сделать страну более безопасной. Некоторые демонстранты на улицах столицы поддержали новых военных лидеров, некоторые призывали обратиться за помощью к российским наёмникам, как это сделали во время переворота в соседней Мали.

ООН выразила озабоченность и призвала к спокойствию в стране. "Буркина-Фасо нужен мир, ей нужна стабильность и единство для борьбы с террористическими группами и преступными сетями, действующими в некоторых её частях", – заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

  • Буркина-Фасо, ранее носившая название Верхняя Вольта, провозгласила свою независимость от Франции в 1960 году. С тех пор в стране произошли несколько военных переворотов. Последний избранный в 2015 году президент Рок Каборе был свергнут в январе 2022 года.
  • В последние годы в Буркина-Фасо с населением почти в 21 миллион человек растёт активность исламистских формирований, присягнувших на верность группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида". В результате их атак погибли тысячи жителей Буркина-Фасо, ещё два миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

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