В Бурятии возбуждено дело о госизмене в отношении местного жителя

ФСБ России возбудила дело о госизмене в отношении жителя Бурятии. Он задержан, его имя не раскрывается. По утверждению спецслужбы, задержанный призывал российских военных переходить на сторону вооружённых сил Украины. Об этом сообщают российские государственные агентства.

ФСБ сообщает, что задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие российскую армию. Следствие считает, что житель Бурятии работал по заданию некоего куратора их украинских спецслужб и полка "Азов". Российским военным, утверждают в ФСБ, задержанный гарантировал установление контактов с украинской стороной.

По статье о госизмене грозит пожизненное лишение свободы.

Эксперты ООН отмечают резкий рост числа уголовных дел по обвинениям в шпионаже и госизмене в России в 2023 году. Если в 2022 году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, то за первые шесть месяцев 2023 года обвинения в госизмене были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым.

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