В Чехии официант включил украинской беженке гимн России. Его уволили

В пригороде Праги Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав в Чехии официант включил гимн России и сирену воздушной тревоги клиентке — украинской беженке Олесе Кошилке. Он, как утверждается, был уволен после её рассказа об инциденте в социальных сетях.

Инцидент произошёл 2 августа. "Пришли и сделали заказ. Я попросила пароль от Wi-Fi. На что мне официант-чех ответил, что интернет есть – только русский. Я сначала не обратила на это внимания, подумала, что он подумал, что я русская. Через минут пять включается гимн России. Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю: "Это гимн России?" На что отвечают: "Да". Я говорю, что я украинка. На что мне отвечают: "И что?", начинают смеяться и включают звук сирены", – рассказала Кошилка Украинской службе Радио Свобода.

Кошилка поделилась в TikTok видео, на котором в кафе звучит гимн России. На момент публикации новости его посмотрели около двух миллионов раз. После появления негативных комментариев под постом с ней связался владелец ресторана и принес извинения, отметив, что он поддерживает Украину.

На следующий день после инцидента в социальных сетях ресторана появилось сообщение на чешском и украинском языках, что официант был уволен.

В Чехии, по данным МВД страны на весну 2023 года, проживет около 326 тысяч украинских беженцев. 60% чехов считают, что украинские беженцы хорошо интегрируются в обществе, показал опрос Чешского радио и PAQ Research.

Мнение о приёме украинских беженцев отличается от прошлогоднего. Три четверти респондентов согласились с их принятием в мае прошлого года, в этом году свое одобрение выразили лишь более половины респондентов, отмечает iDNES. Вариант "однозначно одобряю" в вопросе приема беженцев с Украиной выбрали 15% граждан, тогда как в 2022 году согласились почти в два раза больше, свидетельствуют опросы чешского Центра изучения общественного мнения.

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