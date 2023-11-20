В Челябинске феминисткам отказали в пикете из-за "занятых гайд-парков"

Мэрия Челябинска отказала в проведении пикета против запрета абортов в гайд-парке, сославшись на то, что все они заняты. В назначенную дату они были свободны. Феминистки подадут на мэрию в суд.
Активистки Уральской феминистской инициативы планировали провести пикет 19 ноября. По закону, акции численностью до ста человек в гайд-парках не требуют согласования с властями. Однако чиновников необходимо "проинформировать" о своих планах. Те, в свою очередь, могут отказать, если в гайд-парке уже намечено другое мероприятие.
В марте 2023 года власти региона оставили в Челябинске всего два гайд-парка (было пять) на окраине города. В день акции феминистки посетили их и никого там не обнаружили. Активистки назвали отказ мэрии в проведении пикета незаконным и намерены подать на неё в суд.
"Мы за жизни уже рождённых людей и эти жизни будем защищать, а со всеми, кто пытается разрушить эти жизни и отнять их, мы боролись и будем бороться", – пишут феминистки.
- Российские власти активно обсуждают меры по ограничению прав женщин на аборт. Вопрос дошёл до Госдумы. Недавно штрафы за склонение к абортам ввели в Мордовии и Тверской области. От проведения абортов уже отказались частные клиники в Татарстане, Курской области и аннексированном Крыму.
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