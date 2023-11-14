Глава депздрава ХМАО высказался против запрета абортов

Директор департамента здравоохранения ХМАО, кандидат медицинских наук Алексей Добровольский выступил против запрета абортов.

"Должны ли аборты стать менее доступны? Вот на этот вопрос я ответил бы нет", – сказал Добровольский.

Он рассказал, что тридцать лет назад работал в больнице, куда привозили женщин с криминальными абортами (сделанными лицом без соответствующих компетенций – за это в УК России есть статья). "И я видел, как, несмотря на все усилия врачей, иногда молодые красивые женщины погибали в течение нескольких часов от тяжелейшего сепсиса", – продолжил Добровольский. Он отметил, что, говоря о сохранении жизни ребёнка, важно помнить и о жизни мамы.

"В первую очередь, нежелательная беременность не должна возникнуть – тогда не возникнет вопрос, как её прервать", – сказал Добровольский. По его словам, такие же силы, что сегодня чиновники тратят на борьбу с абортами, нужно тратить на санпросвет работников, просвещение молодёжи и подростков о методах контрацепции, в том числе после незащищённого секса.

Мнение кандидата медицинских наук прозвучало на фоне последнего предложения патриарха РПЦ Кирилла о федеральном запрете на "склонение" к абортам и заявления сенатора Маргариты Павловой, что "нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования", чтобы не упускалась их "детородная функция".