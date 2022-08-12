В Черногории неизвестный открыл стрельбу, погибли 11 человек

В городе Цетине в Черногории вечером в пятницу неизвестный открыл стрельбу на оживленной улице. Погибли 11 человек, госпитализированы шесткро раненых. Среди убитых и пострадавших есть дети. Нападавший погиб. Был ли он убит при задержании или застрелился сам, не сообщается.

По сведениям полиции, нападавший - 34-летний местный житель. Предположительно, стрельбе предшествовала семейная ссора.

Отмечается, что стрелок некоторое время не давал автомобилям полиции и скорой помощи подъехать к месту происшествия. При попытке его задержания был ранен один полицейский.