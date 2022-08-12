В Черногории жертвами массовой стрельбы стали 10 человек

В Черногории, в городе Цетине, в пятницу жертвами стрельбы стали 10 человек, ещё шестеро, включая одного полицейского, ранены. Среди погибших есть дети. Двое раненых госпитализированы в самом Цетине, часть других - доставили на лечение в Подгорицу.

По информации местных СМИ, стрельбу на улице, после 4-х часов дня, открыл 34-летний местный житель. Этому предшествовала семейная ссора.

Нападавший при попытке задержания полицией был застрелен. Отмечается, что стрелок некоторое время не давал автомобилям полиции и скорой помощи подъехать к месту происшествия. Изначально его включили в число жертв атаки, поэтому сообщалось, что от рук неизвестного погибли 11 человек.

Цетине расположен на юго-западе Черногории. Население города составляет примерно 18 тысяч. Премьер-министр страны Дритан Абазович назвал произошедшее самой страшной трагедией в памяти черногорцев. "Я призываю всех граждан страны быть сейчас с семьями невинных жертв, их родственниками, друзьями и всеми живущими в Цетине", - написал Абазович в Telegram.