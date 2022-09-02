В Чите уволили сотрудников детсада, где выдали грамоты с гербом Украины

Воспитателя и заведующую детским садом в Чите, где детям выдали грамоты с украинским трезубцем, уволили. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Осипов назвал награждение грамотами с гербом Украины "кощунственным" случаем и принёс извинения "всем, чьи чувства задеты". По его словам, грамоты выдали детям из-за "глупых ошибок". Осипов отметил, что это не освобождает никого от ответственности, в том числе его самого.

Дети получили грамоты с украинским трезубцем 30 августа за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето 2022". Вечером того же дня родителей попросили вернуть грамоты и пообещали выдать другие. По информации портала News.ru, воспитатель детского сада скачал грамоты в интернете – "просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины".

В министерстве образования Забайкальского края сообщили, что им поступили жалобы от родителей. По фактам жалоб чиновники провели в детском саду служебную проверку.