В Чувашии оштрафовали редактора оппозиционной газеты "Взятка"

Суд в Чебоксарах оштрафовал редактора местной оппозиционной газеты "Взятка", заслуженного работника культуры Юрия Пичугина на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Сам Пичугин в суд не явился: после задержания ему стало плохо, тем не менее суд не стал переносить заседание.

Юрия Пичугина задержали 6 декабря и доставили в отдел полиции для составления протокола. Поводом для возбуждения дела стали комментарии Пичугина в соцсетях: он был против участия российских граждан в войне в Украине.

"Поди погибни за страну и сам купи себе патроны, и попроси еще жену на фронт послать тебе тампоны. Прокладки, берцы и штаны, и каску лучше с бронежилетом. Разворовали все они, а ты поди умри за это," - писал, в частности, Пичугин.

Пичугин вину не признал и намерен обжаловать решение суда. "Протокол был составлен вчера, а сегодня с утра суд. Я бы даже не успел найти себе защитника, - подчеркнул он. - Конечно, я не считаю, что дискредитировал армию. Тем более по состоянию здоровья не смог участвовать в судебном процессе."