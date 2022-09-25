В Дагестане на акции против мобилизации полиция стреляла в воздух

В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на стихийный протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем принимают более ста человек, есть сообщения о перекрытии трассы. Полиция стреляла в воздух, протестующие не расходятся, сообщает Кавказ.Реалии.

Издание "Черновик" со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану на просьбу "Черновика" о комментарии не ответили.

В Махачкале полицейские задержала нескольких участников акции протеста против мобилизации, передаёт "Кавказский узел". В ходе акции полицейским приходилось убегать от протестующих.

Участники преградили путь полицейским машинам и попытались убедить силовиков отпустить задержанных, полицейский ударил одну из женщин в толпе, следует из обнародованных в Telegram видео с места событий.

На одном из видео видно, как подполковник полиции бьёт задержанного, которого ведут двое полицейских. Задержанный отвечает, начинается потасовка.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях. Однако поступают многочисленные сообщения, что повестки приходят людям, не попадающим под эти критерии.

Из регионов юга России и Северного Кавказа поступают сообщения о нарушении закона при проведении мобилизации граждан на войну в Украине. В частности, в Дагестане в мобилизационные пункты доставляют многодетных отцов несовершеннолетних детей, мужчин без боевого и армейского опыта, рядовых старше 35 лет.