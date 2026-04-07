В Дагестане ожидается третья волна паводка из-за сильных осадков

В Дагестане 11 апреля, по прогнозам Росгидромета, ожидается третья волна паводка. На день раньше объявлено штормовое предупреждение в Чечне и Ингушетии. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании у президента по ликвидации последствий наводнений в Дагестане, которые называют рекордным за последние 107 лет.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что число погибших в результате стихийного бедствия в Дагестане, вызванного мощными ливнями, достигло шести. Спасти удалось более 200 человек, отметил Куренков.

В Дагестане введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Первые две волны паводка республика пережила 28 марта и 4 апреля, при этом вторая волна оказалась более разрушительной, пишет сайт Кавказ.Реалии. Одним из ключевых эпизодов в публикации назван прорыв Геджухской плотины, которую признали потенциально опасной ещё в 2006 году. Из-за повышения уровня воды появились прорывы, потоки хлынули в населенные пункты. Наибольший ущерб понес поселок Мамедкала, расположенный ниже по течению в Дербентском районе. Вечером 5 апреля там разрушился мост на федеральной трассе "Кавказ", течение унесло несколько автомобилей.

Кавказ.Реалии пишет о минимум семи погибших в результате паводка. Ущерб понесли более 50 тысяч жителей. Оползни и вышедшие из берегов реки разрушили сотни домов и дорог, проточная вода оказалась заражена, десятки тысяч людей остались без света, отмечает Кавказ.Реалии.

На совещании 7 апреля президент России Владимир Путин заявил, что судя по докладам, которые сделали глава МЧС Куренков и глава Дагестана Сергей Меликов, сил и средств для ликвидации последствия наводнения в целом привлечено достаточно.

Сергей Меликов сообщил об эвакуации из опасных районов более 6 200 человек. В регионе, по его словам, развернуты 55 пунктов временного размещения вместимостью более 1,8 тысяч человек, в которых размещены около 700 человек. Остальные пострадавшие временно живут у родственников.

Сложной называют ситуацию в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что непогодой смыло несколько мостов.

На фоне затоплений, как отмечает Кавказ.Реалии, арестованы бывший начальник и главный специалист управления ЖКХ по Махачкале. Им вменяют хищения средств на капитальный ремонт ливневой канализации – речь идет о заключенном в 2022 году контракте на сумму более 417 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана. По версии следствия, чиновники и гендиректор подрядчика были в сговоре: они предоставляли ложные данные об объемах работ – сумма оплаченных, но фактически не выполненных составила примерно 40 миллионов рублей. Кировский райсуд отправил их в СИЗО на два месяца.

