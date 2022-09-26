В Махачкале возбудили 8 уголовных дел за нападение на полицейских на митинге

Во время акции протеста против мобилизации в Махачкале – столице Дагестана – 25 сентября задержали не менее 120 человек. Полиция завела уже 46 административных дел за участие в несанкционированном митинге и восемь уголовных дел за нападение на полицейских. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в региональном МВД.
По информации Кавказ.Реалии, как минимум одно уголовное дело заведено против несовершеннолетнего. Кроме того, "ещё два дела возбуждены за экстремистские призывы, но точно не ясно – они именно против задержанных на митинге или тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты", – сообщил собеседник Кавказ.Реалии.
В воскресенье, 25 сентября, в Махачкале прошёл стихийный митинг против мобилизации населения на войну в Украине. На протест вышли около 300 человек, среди них было много женщин. Протестующие отбивали задержанных и преграждали путь полицейским автомобилям. Некоторых женщин при задержании полицейские били, волокли, толкали и оскорбляли нецензурными словами. Мужчин избивали, в том числе ногами. Сотрудники полиции и Росгвардии разогнали протестующих только вечером.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа". При этом он критически отозвался о работе глав районов и военного комиссариата республики. По его словам, халатная информационная работа привела к тому, что "проблемами людей пытались воспользоваться преступные группы".
Также в Дагестане у села Эндирей протестующие против мобилизации перекрыли дорогу – полицейские стреляли в воздух. В воскресенье крупные акции протеста состоялись в Кабардино-Балкарии и Якутии, там тоже протестовали матери и жёны тех, кому пришла повестка на войну в Украине.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- После объявления о мобилизации в России участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций, тысячи людей выходят на акции протеста – их разгоняют и задерживают, ещё тысячи стремятся уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки.
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с начала мобилизации на акциях протеста задержали более 2300 человек. Известно, что на задержанных составляют протоколы за участие в несанкционированной акции и за неповиновение сотрудникам полиции. В Волгограде и Краснодаре задержанных отпустили без протоколов.
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