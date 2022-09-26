В Махачкале возбудили 8 уголовных дел за нападение на полицейских на митинге

Во время акции протеста против мобилизации в Махачкале – столице Дагестана – 25 сентября задержали не менее 120 человек. Полиция завела уже 46 административных дел за участие в несанкционированном митинге и восемь уголовных дел за нападение на полицейских. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в региональном МВД.

По информации Кавказ.Реалии, как минимум одно уголовное дело заведено против несовершеннолетнего. Кроме того, "ещё два дела возбуждены за экстремистские призывы, но точно не ясно – они именно против задержанных на митинге или тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты", – сообщил собеседник Кавказ.Реалии.

В воскресенье, 25 сентября, в Махачкале прошёл стихийный митинг против мобилизации населения на войну в Украине. На протест вышли около 300 человек, среди них было много женщин. Протестующие отбивали задержанных и преграждали путь полицейским автомобилям. Некоторых женщин при задержании полицейские били, волокли, толкали и оскорбляли нецензурными словами. Мужчин избивали, в том числе ногами. Сотрудники полиции и Росгвардии разогнали протестующих только вечером.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа". При этом он критически отозвался о работе глав районов и военного комиссариата республики. По его словам, халатная информационная работа привела к тому, что "проблемами людей пытались воспользоваться преступные группы".

Также в Дагестане у села Эндирей протестующие против мобилизации перекрыли дорогу – полицейские стреляли в воздух. В воскресенье крупные акции протеста состоялись в Кабардино-Балкарии и Якутии, там тоже протестовали матери и жёны тех, кому пришла повестка на войну в Украине.