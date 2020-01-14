Три десятилетия "Аль-Кудс". История иранских спецчастей и террора

"Миссия подразделения останется той же, что и при жизни мученика Сулеймани", – сказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и распорядился назначить главой элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" разведчика Эсмаила Каани вместо убитого Касема Сулеймани. Ночью 3 января военные США открыли огонь по целям вблизи международного аэропорта Багдада. В результате этого обстрела был убит один из самых влиятельных чиновников Ирана.

Журналист иранской редакции Радио Свобода Мурад Вейси рассказывает историю сил "Аль-Кудс", объясняет, как они организованы и чем именно они занимались на Ближнем Востоке и в Африке.

Положение "Аль-Кудс" в армии

Название "Аль-Кудс" переводится с фарси как "Иерусалим". Это одно из восьми подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое напрямую подчиняется верховному лидеру Ирана. Помимо сил "Аль-Кудс" в состав КСИР входят:

Сухопутные войска – возглавляет Мохаммад Пакпур,

Военно-воздушные силы – возглавляет Амир Али Хаджизаде,

Военно-морской флот – возглавляет Алиреза Тангсири,

Добровольческая милиция "Басидж" – возглавляет Голамреза Сулеймани,

Разведка – возглавляет Хоссейн Тайеб,

Контрразведка – возглавляет Сардар Мохаммад Каземи,

Безопасность – возглавляет Али Нассири.

Всеми восьмью подразделениями руководит верховный главнокомандующий генерал-майор Хоссейн Салами и его заместитель Али Фадави. В то же время в этой структуре силы "Аль-Кудс" имеют особый статус и зачастую работают как параллельное подразделение, которое подчиняется верховному лидеру напрямую.

Конкуренция спецслужб

В Иране силы "Аль-Кудс" называют "офшорным" подразделением КСИР. Они были созданы в 1983 году – вскоре после Исламской революции, в разгар ирано-иракской войны 1980-х годов. Официально существование этого подразделения не признавалось до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Именно активная поддержка режима президента Сирии Башара Асада вывела из тени силы "Аль-Кудс" и их командира – Касема Сулеймани.

Функции, которые сегодня выполняют силы "Аль-Кудс", до исламской революции 1979 года были распределены между несколькими ведомствами. Одним из первых шагов нового исламского правительства было решение сосредоточить все эти полномочия в одном ведомстве – КСИР. Его возглавил Мохаммад Монтазери, который в 1970-х годах, будучи в изгнании, руководил иранскими повстанцами и имел тесные связи с палестинскими военизированными группировками и главой Ливии Муаммаром Каддафи.

После смерти Монтазери в 1981 году военными операциями за рубежом недолгое время руководил будущий верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в то время он занимал пост президента страны.

Уже во время ирано-иракской войны (1982–1989) новый глава КСИР Мохсен Резаи подчеркивал важность связей Ирана с группировками за границей и особенно выделял отдел по зарубежным операциям КСИР. Подразделение усиливало свои операции за рубежом в борьбе за политическое влияние внутри системы – в том же 1983 году власти создали Министерство информации и национальной безопасности.

Высшее руководство приняло решение отдать министерству полномочия на ведение операций против оппонентов режима за границей, в том числе и их убийства. За КСИР закрепились обязанности по ведению военных кампаний за рубежом, в том числе поддержка неиранских военных формирований. Позже несколько подгрупп КСИР объединили в силы "Аль-Кудс" и передали эти полномочия им, хотя официально создание специального ведомства в то время не подтверждалось.

Лагеря для Ирака

В то время Хаменеи вместе с будущим главой судебной власти Ирана, иракцем по происхождению, Махмудом Хашеми Шахруди открывали тренировочные лагеря для оппозиционных группировок из Ирака. В рамках этой программы во время ирано-иракской войны в Иране они создали политическую партию в изгнании – Высший исламский совет Ирака (ВИСИ), ее главой стал сам Шахруди. Партия по сути была политическим зонтиком для двух шиитских военизированных группировок, которые воевали против правительства Саддама Хусейна.

Тогдашний глава КСИР Мохсен Резаи принял решение основать так называемые "Бригады Бадра" – шиитское ополчение на базе ВИСИ, преимущественно состоящее из иранцев. Резаи почти сразу попытался вывести "Бригады Бадра" из-под влияния ВИСИ, что вызывало недовольство среди иракских лидеров внутри организации. В рядах "Бригад" воевал и будущий глава другого проиранского полувоенного формирования Абу Махди аль-Мухандис, который погиб во время обстрела вместе с Касемом Сулеймани в январе 2020-го.

В начале 1980-х Мухандис бежал из Ирака в Кувейт, где вместе с Имадом Мугнием (основателем ливанской "Организации исламского джихада" и главой разведки в "Хезболле"; американские спецслужбы называли его одним из 25 главных террористов в мире, а в Иране – "легендой современности") устраивал теракты против американских и европейских объектов в стране. Позже Мухандис попал в Иран и в конце концов возглавил "Бригады Бадра", а после возвращения в Ирак в 2000-х – другую проиранскую группировку, Силы народной мобилизации.

Среди главных лиц "Бригад" был и Хади аль-Амери. После свержения Саддама Хусейна в 2003 году ополчение реформировалось в политическую партию и частично вошло в состав Министерства внутренних дел Ирака. Сегодня Хади возглавляет политическое крыло "Бригад" – Организацию Бадра. Другой бывший командир "Бригад" Баян Ябр Солаг в период с 2005 по 2016 год находился на постах министра транспорта, финансов и внутренних дел Ирака. Организация входит в состав Сил народной мобилизации.

На Ливан

В 1980-е существенная часть операций КСИР, а потом и "Аль-Кудс" проводились и в Ливане, вблизи израильской границы. Операциями руководил Хуссейн Дехгхан – будущий министр обороны Ирана. Именно под его руководством в специальных лагерях тренировались Хасан Насралла (нынешний лидер ливанской "Хезболлы") и вышеупомянутый Имад Мугния.

Тесные связи с ливанской "Хезболлой" поддерживали Ферейдун Верди Неджад (в 2000-х он стал послом Ирана в Китае, а позже возглавил государственное новостное агентство IRNA) и Ахмад Вахиди (офицер КСИР и первый глава сил "Кудс" после их создания).

Вахиди и Неджад возглавляли переговоры с США во время спецоперации "Иран-Контрас" в конце 1980-х. Тогда американские спецслужбы в обход эмбарго поставляли Ирану оружие, а вырученные от продажи деньги отправляли на поддержку повстанцев "Контрас" в Никарагуа в обход запрета на финансирование этой группировки.

На рубеже XXI века

С началом 2010-х силы "Аль-Кудс" активно работали над выстраиванием сети дружественных повстанческих группировок на Ближнем Востоке:

Считается, что "Хезболла" в Ливане смогла добиться влияния в правительстве страны и в органах безопасности благодаря Ирану.

смогла добиться влияния в правительстве страны и в органах безопасности благодаря Ирану. В Сирии под руководством "Аль-Кудс" создавались повстанческие отряды, которые участвовали в боях на стороне асадовских и российских войск.

под руководством "Аль-Кудс" создавались повстанческие отряды, которые участвовали в боях на стороне асадовских и российских войск. В Ираке с силами "Аль-Кудс" связывают шиитскую группировку "Силы народной мобилизации" (также известны как "Хашд аш-Шааби"), вместе с иракским правительством они боролись против "Исламского государства", продвигают интересы Ирана на государственном уровне и пытаются выстроить дружественные отношения с иракскими курдами.

с силами "Аль-Кудс" связывают шиитскую группировку "Силы народной мобилизации" (также известны как "Хашд аш-Шааби"), вместе с иракским правительством они боролись против "Исламского государства", продвигают интересы Ирана на государственном уровне и пытаются выстроить дружественные отношения с иракскими курдами. В Йемене "Аль-Кудс" активно поддерживают повстанцев-хуситов, которые борются против коалиции Саудовской Аравии и США.

"Аль-Кудс" активно поддерживают повстанцев-хуситов, которые борются против коалиции Саудовской Аравии и США. В Афганистане "Аль-Кудс" также поддерживали различные полувоенные группировки, которые пытались повлиять на политику страны. Иран также благодаря официальным соглашениям с правительством Афганистана направлял туда своих военных советников.

"Аль-Кудс" также поддерживали различные полувоенные группировки, которые пытались повлиять на политику страны. Иран также благодаря официальным соглашениям с правительством Афганистана направлял туда своих военных советников. В палестинском секторе Газа Иран поддерживает правительство ХАМАС.

Большая часть этих группировок, включая сам КСИР, находится в списке международных террористических организаций США, ООН и стран Запада.

Становление Сулеймани

Один из любимчиков Хаменеи, как его долгое время называли в армейских кругах, Касем Сулеймани сменил Вахиди на посту главы сил "Аль-Кудс" в 1997 году.

С его приходом ведомство стало одним из влиятельнейших в Иране и за его пределами, а сам Сулеймани превратился в важную политическую фигуру. Под его руководством силы "Аль-Кудс" разделились на подведомства, каждое из которых отвечало за операции в отдельных странах. Каждым отделом руководил специальный человек, он же отчитывался только перед Сулеймани.

Помимо региональных подразделений, в "Аль-Кудс" существуют еще пять отделов, отвечающих за разведку, финансы, политику, саботаж и спецоперации. Вся внутренняя коммуникация контролировалась Советом предводителей, которым тоже руководил Сулеймани.

И он сам, и другие офицеры сил "Аль-Кудс" по большей части оставались в тени – до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Среди иранских экспертов по безопасности считается, что именно Сулеймани убедил верховного лидера Али Хаменеи вступить в конфликт на стороне президента Башара Асада. Сулеймани был уверен, что война даст Ирану стратегическое преимущество в регионе.

Вскоре тысячи военных сил "Аль-Кудс" и хорошо натренированных годами конфликта боевиков из Ирака отправились в Сирию воевать с противниками Асада. В это же время под прямым руководством Сулеймани специалисты сил "Аль-Кудс" начали подготовку представителей шиитского меньшинства из Афганистана и Пакистана – тоже для отправки в Сирию.

Преемник

На место убитого Сулеймани был назначен его 62-летний заместитель Эсмаил Каани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал его "одним из самых выдающихся командиров Корпуса стражей исламской революции".

Каани родился на северо-западе Ирана, во втором крупнейшем городе в стране – Мешхеде. Считается, что это один из самых консервативных регионов Ирана.

Во время ирано-иракской войны Каани командовал двумя бригадами, одну из которых позже расширили до дивизиона. Он также состоял в силах "Аль-Кудс" с момента их основания. В последние 20 лет работал в отделе разведки и был заместителем Сулеймани.

С 2012 года Каани находится в черном списке спецслужб США. США обвиняют его в финансировании и поставках оружия для ливанской "Хезболлы" и нескольких группировок на Ближнем Востоке и в Африке.

Согласно отчету экспертной группы ООН при Совете Безопасности, Каани курировал поставки оружия в Гамбию в 2010 году в обход оружейного эмбарго. Тогда власти Нигерии перехватили партию оружия, которая была замаскирована под строительные материалы. В результате давления со стороны международного сообщества Гамбия разорвала официальные отношения с Ираном и выслала всех дипломатов из страны.

Оригинал статьи был опубликован на сайте Радио Свободная Европа/Радио Свобода