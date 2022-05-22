Полковник элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции убит в Тегеране рядом со своим домом 22 мая. Сайяд Ходаеи из спецподразделения "Аль-Кудс" был застрелен двумя мотоциклистами, — сообщает Иранская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление КСИР.
Покушение произошло на востоке города, сообщается, что в Ходаеи выстрелили пять раз. Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Корпус стражей назвал произошедшее "террористическим актом" и обвинил в убийстве "лиц, связанных с глобальным высокомерием": под этим определением в официальных сообщениях обычно скрываются США и их союзники.
Близкий к КСИР журналист заявил, что за покушением может стоять Израиль, сообщает Иранская служба РС. Агентство Reuters передаёт, что курирующая работу разведывательной службы "Моссад" канцелярия премьер-министра Израиля отказалась комментировать случившееся.
- Корпус стражей исламской революции — военизированная структура, включаяющая в себя все рода войск и обладающая значительным политическим и экономическим влиянием в Иране. В 2019 году власти США признали его террористической организацией за финасирование и пропаганду терроризма. "Аль-Кудс" отвечает в корпусе за спецоперации в других государствах.
- В 2020 году в Багдаде в результате спецоперации США был убит глава "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. Атака была совершена на фоне нападений на подразделения американской армии в Ираке, в организации которых Вашингтон подозревал Тегеран.
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