В Дании отменили все ограничения, введённые ранее из-за COVID-19

В Дании с пятницы, 10-го сентября, отменены все ограничения, связанные с коронавирусом.

Отныне COVID-19 не считается в этой стране "заболеванием, критическим для общества", пишет "Немецкая волна". Отныне посещать массовые мероприятия можно будет без справки о вакцинации. Ранее отменили масочный режим. C начала месяца возобновилась ночная жизнь спустя полтора года её отсутствия, но от посетителей вначале требовали так называемые корона-паспорта. Теперь для баров, дискотек, а также фитнес-центров и других мест для отдыха, релаксации и спорта это требование снято.

Причиной отмены ограничительных мер стал высокий уровень вакцинации от коронавируса. В Дании полностью привиты 83 процента населения старше 12 лет. В то же время пока сохранится ряд ограничений для въезда в страну – исходя из того, откуда въезжает тот или иной человек. К примеру, прибывшие из Германии (за исключением граничащей с Данией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн) обязаны пройти тест на коронавирус.

К концу сентября перейти от обязательных ограничений к рекомендациям намерено другое скандинавское государство – Швеция.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в конце августа, заявила, что в государствах-членах блока к концу лета были привиты 70 процентов взрослого населения или свыше 250 миллионов человек. Фон дер Ляйен назвала это "значительным достижением". "Но мы должны продолжать двигаться вперёд. Нам необходимо вакцинировать ещё больше европейцев", - подчёркивала тогда глава Еврокомиссии.