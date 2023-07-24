В Дании перед посольством Ирака националисты сожгли Коран

В столице Дании Копенгагене двое протестующих сожгли Коран - священную книгу мусульман, - перед зданием посольства Ирака. Оба они принадлежат к ультранационалистической группировке "Датские патриоты". Выдвигали ли активисты какие-либо требования к властям Ирака, не сообщается.

Это уже вторая подобная акция "Датских патриотов" за неделю. В прошлый четверг группа активистов тоже сожгла Коран и растоптала иракский флаг перед зданием посольства. Тогда министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссенназвал сжигание Корана "глупостью и кощунством" и осудил националистов, но отметил, что само по себе сжигание религиозной литературы не является преступлением по датским законам.

Инцидент в четверг вызвал массовые протесты в Багдаде, где около тысячи человек собрались у посольства Дании, скандируя религиозные лозунги. В городе Басра протестующие подожгли здание датской гуманитарной миссии по делам беженцев. Президент Ирака Абдель Латиф Рашид выступил с заявлением, призвав международные организации и правительства западных стран "прекратить провокации и разжигание ненависти, независимо от поводов".