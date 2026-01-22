Ссылки для упрощенного доступа

В Давосе прошла встреча Трампа и Зеленского

В швейцарском городе Давос прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины. Переговоры продолжались около часа.

Трамп после встречи коротко поговорил с журналистами. Он сказал, что она прошла "очень хорошо". Также, как заявил журналистам Трамп, его послание президенту России Владимиру Путину заключается в том, что война в Украине должна прекратиться, передаёт Reuters.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин тоже назвал встречу "хорошей". Совместное общение президентов с прессой не предусмотрено, пишет "Украинская правда". Программой поездки Зеленского далее запланировано его основное выступление на Давосском форуме.

Зеленский прибыл в Швейцарию сегодня, о поездке не сообщалось заранее. Дональд Трамп заявлял о намерении встретиться с Зеленским в Давосе накануне, выступая на Всемирном экономическом форуме.

Журналисты на встрече не присутствовали.

Ожидалось, что лидеры обсудят последние события, связанные с войной в Украине, и мирные инициативы США. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который накануне встречался с украинской делегацией, а ранее с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым, заявил сегодня, что нерешённым остался, по сути, только один вопрос - вероятно, о территориях. Уиткофф и другой посланник Трампа Джаред Кушнер сегодня отправляются в Москву, где встретятся с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Зеленский может не посетить форум в Давосе из-за сложной ситуации в энергетике Украины после российских ударов.

