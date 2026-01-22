Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зеленский анонсировал переговоры в ОАЭ в формате Украина-Россия-США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

В пятницу и субботу на этой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут первые трехсторонние переговоры по войне в Украине с участием представителей США, Украины и России. Переговоры анонсировал украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский сказал об этом после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг. Зеленский выступал сразу после двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер прокомментировал переговоры российского президента Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа, запланированные на вечер 22 января в Москве. Как сказал Зеленский, "Россия, а не только Украина, должна быть готова к компромиссам". "Россия, как и Украина, в тяжелом состоянии из-за ответных украинских ударов", - добавил украинский лидер.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который в среду встречался в Давосе с украинской делегацией, а ранее с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым, заявил в четверг, что нерешённым остался, по сути, только один вопрос - вероятно, о контроле над территориями.

Материалы по теме

Украина готовит наступления
Embed
Украина готовит наступления

No media source currently available

0:00 0:26:43 0:00

Украина готовит наступления

Путина позвали в "Совет мира"

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG