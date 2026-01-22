Зеленский в Давосе: Европа раздроблена и растеряна перед вызовами

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что мир в его стране не может быть достигнут без поддержки президента США и упрекнул ЕС в отсутствии политической воли, выражающейся в нежелании использовать арестованные российские активы для помощи Украине.

"Все помнят великий американский фильм "День сурка", в котором постоянно повторяется одно и то же. Но мы живём именно так", - сказал Зеленский. Он напомнил, что в прошлом году закончил свою речь в Давосе словами о том, что Европа должна уметь защитить себя сама, но за год, как отметил украинский лидер, ничего не изменилось.

Владимир Зеленский привел несколько примеров, когда европейские политики, по его словам, ждут решения или действий США, а не предпринимают шагов самостоятельно. Всё внимание, по его словам, переключилось на Гренландию. "Все надеются, что интерес США охладеет, и занимают выжидательную позицию. То же произошло и с протестами в Иране", - отметил президент Украины, приведя в пример также Венесуэлу.

Зеленский задался вопросом, почему Трамп "может остановить танкеры и захватить нефть, а Европа не может сделать это с российской нефтью?" Украина, как сказал Зеленский, располагает возможностями для того, чтобы российские или китайские военные корабли тонули у берегов Гренландии также, как они тонут в Чёрном море.

Украинский президент призвал создать объединенные вооруженные силы Евросоюза, призвав поразмышлять, что произойдет в случае нападения России на страны Балтии если в этот конфликт не захотят вмешиваться Соединенные Штаты. "Европа должна знать, как она может защитить себя сама", – сказал президент Украины.

Европа, по словам Зеленского, раздроблена и выглядит растерянной, сталкиваясь с новыми вызовами, со стороны президента США Дональда Трампа. "Вместо того чтобы стать по-настоящему глобальной силой, Европа остается прекрасным, но раздробленным калейдоскопом малых и средних сил", - добавил Владимир Зеленский.